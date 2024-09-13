Российские ученые назвали причину EVALI

С приходом электронных сигарет в мире появилась новая болезнь EVALI - липоидная пневмония, при которой легкие буквально «умирают».

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По словам врача Елены Горбачевой, оказалось, что такое губительное воздействие вейпов на организм связано с составом жидкости для электронных сигарет.

В нее входят масла, которые угнетают кашлевой рефлекс, чтобы курильщика не начал душить кашель от паров. При этом снижаются мукоцилиарная функция бронхиального эпителия, что облегчает попадание паров в дыхательные пути.

В последующем липидосодержащие вещества заполняют собой просвет бронхиол и альвеол. Это приводит к воспалительным заболеваниям в легких и липоидной пневмонии, той самой EVALI, уточнила врач в разговоре с Metro.

Распознать болезнь можно по надсадному кашлю, боли в груди, затрудненному дыханию, тошнорте и рвоте.

При этом диагностировать болезнь довольно сложно, поскольку на сегодняшний день нет ни одного специального исследования для его подтверждения.

Также Горбачева напомнила, что EVALI – это не единственное заболевание, вызванное курением вейпов.

Так, электронные сигареты иссушают лёгочную ткань и слизистую оболочку дыхательных путей. Это ведет к частому инфицированию легких, а нарушение газообмена – причина гипоксии.

Ранее сообщалось, что у курильщиков вейпов часто диагностируют пневмонические изменения.