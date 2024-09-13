Простые правила, которые помогут избежать инфаркта или инсульта

Инфаркт и инсульт представляют собой серьезные недуги, которые могут привести к инвалидности или даже к летальному исходу. Тем не менее, существуют методы, способные уменьшить вероятность их появления.

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Согласно данным Росстата, сердечно-сосудистые болезни являются причиной смерти около 44% россиян ежегодно. К ним относятся ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные патологии и острые нарушения мозгового кровообращения. Врач-терапевт Наталья Леонтьева в разговоре с RuNews24.ru поделилась простыми рекомендациями по предотвращению этих опасных заболеваний.

Чтобы снизить риски и профилактировать развитие таких острых состояний как инсульт сосудов головного мозга и инфаркт миокарда, нужно придерживаться простых правил. Для начала нужно знать и следить за своим уровнем артериального давления и частотой сердечных сокращений.

«У всех дома должен быть тонометр. Если появились такие симптомы как впервые появившиеся головные боли или их учащение, необычный характер головных болей, мелькание мушек перед глаза, не игнорируйте их! Немедленно обращайтесь к врачу для обследования и подбора терапии. Если терапия уже назначена - регулярно принимайте все препараты, не отменяйте их и не корректируйте самостоятельно дозировки лекарственных средств», - советует Наталья Леонтьева.

Кроме того, важно знать и следить за своим уровнем холестерина. И ни в коем случае не игнорировать прием препаратов для снижения его уровня. Также необходимо следить за своим уровнем глюкозы. Ежегодные базовые чекапы помогут быть в курсе состояния здоровья.

«Движение - жизнь. Не пренебрегайте этим правилом. Достоверно доказано, что регулярная, ежедневная, умеренная физнагрузка снижает риски возникновения сосудистых катастроф. Если планируете серьезные занятия спортом, предварительно пройдите полное общее обследование и проконсультируйтесь с терапевтом или спортивным врачом», - рекомендует доктор.

Конечно же, важно соблюдать режим труда и отдыха, а также полноценный по времени и качеству сон. Что немаловажно - постарайтесь исключить из своей жизни стресс.

«Понимаю, что это очень сложно сделать, но нужно постараться. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Минимизируйте, а лучше полностью избавьтесь от таких вредных привычек как курение, алкоголь, чрезмерное переедание в целом, ограничьте слишком жирную пишу, полуфабрикаты, колбасы, глазированные напитки. Питайтесь просто, вкусно и полноценно. Если имеется лишний вес, его просто необходимо снизить. Помните, что это огромная нагрузка не только на сердечно-сосудистую систему, но и на все остальные жизненно важные системы организма. Добавьте больше радости в вашу жизнь: чаще бывайте на природе, общайтесь с приятными вам людьми и организм будет радовать здоровьем, энергией и долголетием. Берегите свой мотор жизни!», - резюмирует Наталья Леонтьева.

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