Профессор медицины рассказал, когда закончится эра антибиотиков

Эра антибиотиков началась 95 лет назад. Но из-за их бездумного применения ей все чаще предсказывают конец.

Но, как уверен пульмонолог, терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко, в ближайшие 100 лет мы будем продолжать использовать эти лекарства. Главное, чтобы их назначал медицинский работник, а лучше — врач вместе с клиническим фармакологом.

«А у нас до недавнего времени, до ковидного времени, была свободная продажа антибиотиков, — сетует собеседник издания Pravda.RU. — Они применялись на любой чих, и совершенно безграмотными в фармацевтике людьми. Мы достигли высокой антибиотикорезистентности».

Заболевание подстегивает иммунитет. Например, воспаление легких — в доантибактериальную эру смертность от этого заболевания была на уровне 12–15%. Но были и люди, которые справились с этим заболеванием и прожили еще очень много лет, подчеркнул специалист.

«Когда дело приобретает жизнеугрожающий характер, и другие силы жизнеспособности отказывают, тогда надо решать вопрос о госпитализации и назначать так, как положено», — заключил он.

Ранее врач-терапевт Николь Ван Гронинген выделила несколько ключевых привычек, которые помогут поддерживать здоровье и молодость.

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