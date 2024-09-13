Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах коронавируса

По информации Роспотребнадзора, новые варианты коронавируса видоизменились, научились эффективно обходить иммунитет и способны сильно повреждать клетки человеческого организма. Об этом сообщает ТАСС.

«Пo данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, в последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT», - предупреждает пресс-служба ведомства.

В релизе организации особо отмечается тот факт, что новым видам коронавирусной инфекции присущи мутации в шиповидном белке, позволяющие пренебречь иммунным ответом организма и при этом еще более агрессивно инфицировать клетки.