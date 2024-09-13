К каким врачам нужно ходить раз в год мужчинам после 40

Раз в год нужно сходить к четырём разным врачам. Исключение — стоматолог. Проверять зубы специалист порекомендовала дважды в год. Но, разумеется, всё это — на случай, если у вас нет никаких жалоб. В остальных лучше не затягивать с обращением к медикам.

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К каким врачам нужно ежегодно ходить всем мужчинам старше 40 лет

Обязательный список в беседе с РИАМО назвала к. м. н., врач-дерматовенеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

Терапевт

Что: врач осмотрит вас и назначит базовые анализы — общий крови и мочи, а также для определения уровня сахара и холестерина. Зачем: так можно найти общие проблемы со здоровьем и после этого продолжить обследование у узких специалистов.

Кардиолог

Что: измерит давление, сделает ЭКГ, а при необходимость дополнительно назначит и другие исследования для оценки состояния сердца и сосудов. Зачем: чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Уролог

Что: проводёт осмотр и назначает анализы — например, исследование ПСА (простатспецифического антигена). Зачем: помогает вовремя обнаружить доброкачественную гиперплазию предстательной железы или рак простаты.

Стоматолог

Что: сперва специалист осмотрит ваши зубы и дёсны, расскажет, в каком они состоянии и необходимо ли что-то подлечить. Зачем: помогает вовремя обнаружить доброкачественную гиперплазию предстательной железы илисрак простаты.