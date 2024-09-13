Эти симптомы указывают на болезнь даже при хороших анализах

Даже если анализы в порядке, выявить проблемы со здоровьем можно по нескольким симптомам. По словам кардиолога Ольги Бокерия, речь о признаках, которые отражаются на внешности. Например, сухость и ломкость волос, лишний вес и проблемы с ЖКТ.

По словам кардиолога Ольги Бокерия, есть симптомы, которые указывают на проблемы со здоровьем, даже в том случае, если все анализы в порядке. Врач выделила несколько симптомов, объединенных в группы.

Так, выпадение волос, изменение их состояния в худшую сторону, лишний вес говорят о том, что организм буквально «кричит» о патологических процессах, происходящих в нем, отметила врач на своей странице в социальной сети.

Хорошие анализы при такой симптоматике кардиолог объяснила тем, что организм старается держать в нормальном состоянии жизненно важные органы.

«Поэтому у вас хорошие анализы, но все остальное контролировать уже не удается», - объяснила Ольга Бокерия.

Еще один комплекс симптомов, о которых рассказала Бокерия, проблемы с ЖКТ. Так, игнорировать повышенное газообразование, проблемы со стулом, боли в животе, неприятный запах изо рта не стоит, даже если не наблюдается дискомфорта в ЖКТ.

Бокерия считает, что такое состояние может быть вызвано образом жизни, когда человек неправильно питается, мало двигается.

Напомним, ранее Бокерия заявила, что в некоторых случаях стресс может оказать положительное влияние на организм и даже способствовать увеличению продолжительности жизни.

Также она объяснила, как отличить умеренный стресс от хронического. Последний крайне вреден для здоровья. По этой причине не стоит рефлексировать и прогонять в голове плохие ситуации.

Также врач предупредила, что ангина и кариес вызывают ревматический порок сердца у детей.