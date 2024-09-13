Врач объяснила, почему мужчины плохо переносят температуру 37,2

Мужчины с невысокой температурой могут быть прикованы к кровати, а женщины в таком же состоянии еще способны делать домашние дела. Почему ситуация из анекдотов нередко находит подтверждение в жизни, рассказала Общественной Службе Новостей врач-эндокринолог Видновской Краевой больницы Мария Калошина.

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Оказывается, мужчины тяжелее переносят простуды и ОРВИ из-за разного уровня гормонов с женщинами.

«Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счет такого сочетания представители женского пола намного легче переносят болезни, симптомы у них проявляются слабее и проходят быстрее», – объяснила медик.

Благодаря женскому гормону эстрогену реакция организма быстрая, а иммунокомпетентные клетки размножаются быстрее, что позволяет эффективнее бороться с вирусами и бактериями. Мужской гормон тестостерон, наоборот, угнетает иммунный ответ и не защищает от патогенов.

Мария Калошина отметила, что такая разная реакция у мужчин и женщин задумана природой. Кроме того, во время овуляции и во второй половине менструального цикла температура у женщин обычно повышается на 0,5-0,7 градусов, поэтому для них показатель в 37,2 – не редкость, и они к нему хорошо адаптированы.

Ранее исследование показало, что женщины живут дольше мужчин, однако у них чаще встречаются хронические заболевания.