Сомнолог перечислил главные причины плохого сна у пожилых

Проблемы со сном в пожилом возрасте могут быть связаны с малоактивным образом жизни, а также рядом заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

© Сетевое издание m24.ru

Одна из причин заключается в том, что с возрастом может снижаться выработка гормона сна – мелатонина. Из-за этого могут быть проблемы с засыпанием, а также поверхностный сон или слишком ранние пробуждения утром.

"Также люди старшего возраста часто ведут менее активный образ жизни. Недостаток физической нагрузки тоже может оказывать влияние на состояние и качество сна", - София Черкасова, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук.

Помимо этого, из-за большого количества свободного времени некоторые пожилые часто спят днем: Черкасова предупредила, что увеличение общего количества сна в сутках приводит к ухудшению его качества. Выспавшись днем, человек уже может не захотеть спать ночью.

Еще одна причина – накопленный груз заболеваний.

"Очень многие болезни связаны с проблемами со сном. Прием некоторых медикаментов, серьезные заболевания сердца, почек, печени и других органов и систем. Иногда бывает, что нагрузка от нескольких болезней тоже вызывает эффект нарушения сна и бессонницы", – указала сомнолог.

Кроме того, эксперт отметила, что негативно влиять на сон могут эмоциональные расстройства, особенно среди одиноких пенсионеров.

Чтобы исправить ситуацию, специалист посоветовала, прежде всего, наладить режим сна и бодрствования. При этом время отхода ко сну у каждого свое и зависит от хронотипа человека. Узнать его можно, пройдя в интернете тест Хорна-Остберга. По словам Черкасовой, жаворонки легко засыпают в 20:00–22:00. Промежуточный тип комфортно отходит ко сну в период с 23:00 до 00:00, а совы – после полуночи.

"Помимо прочего, для лучшего засыпания нужно исключить кофеин во второй половине дня, быть физически активными и использовать кровать только для сна, а не для еды или просмотра телевизора", – посоветовала эксперт.

Если у пожилого человека уже выработалась стойкая бессонница, она длится более месяца и меры самопомощи не действуют, то стоит обратиться за помощью к специалисту, заключила Черкасова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала фрукт, который может помочь в борьбе с бессонницей. Специалист посоветовала есть перед сном банан. Он содержит магний, обладающий успокаивающим действием, а также стимулирует выработку мелатонина – гормона сна.