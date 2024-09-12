Кардиолог объяснил главные отличия панической атаки от сердечного приступа

Паническую атаку часто путают с сердечным приступом, однако у второго состояния есть конкретные отличительные черты. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

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По ее словам, паническая атака обычно возникает после стресса или длительного напряжения.

"Учащаются пульс, дыхание, могут быть боли в сердце, головные боли, появляется страх смерти. Часто люди жалуются на нехватку воздуха – хочется сделать глубокий вдох. Но, как правило, ничем опасным это состояние не грозит", – указала кардиолог.

Часто паническая атака возникает в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях из-за нехватки кислорода. При этом многие начинают думать, что случился сердечный приступ, однако два этих состояния на самом деле отличаются, указала эксперт.

"При сердечном приступе, как правило, появляется сильно давящая боль за грудиной, которая отдает в левую руку и иногда нижнюю челюсть. А на ЭКГ в этот момент будут видны изменения ишемического характера. А вот при панической атаке ЭКГ будет абсолютно нормальным, за исключением учащенного пульса", - Юлия Маршинцева, врач-кардиолог.

При повышенной тревожности кардиолог посоветовала попытаться отвлечься. Например, можно попробовать аутотренинг, предложила специалист.

"Говорим себе: "Тихо, спокойно". Пробуем поглубже подышать, подумать о чем-то приятном. Если рядом есть знакомый, надо разговаривать, переключиться на веселую тему. Как правило, через несколько минут приступ купируется", – объяснила Маршинцева.

Чтобы окончательно избавиться от проблемы, необходимо обратиться к врачу-психиатру. Он назначит препараты для улучшения самочувствия, и такие состояния больше не будут возникать, рассказала врач.

"Жить постоянно с паническими атаками очень сложно. Она может прийти в любой момент – необязательно дома, но и в магазине, метро. Поэтому такое состояние надо лечить", - Юлия Маршинцева, врач-кардиолог.

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