Поражает легкие: чем опасен респираторный микоплазмоз

Начинается с симптомов ОРВИ и поражает лёгкие: чем опасен респираторный микоплазмоз
Респираторный микоплазмоз — острое инфекционное заболевание, которое начинается с недомогания, похожего на первые признаки ОРВИ. Какие осложнения может дать патология, «Клопс» рассказала биолог диагностической лаборатории Оксана Грибло.
Это заболевание на первый взгляд мало чем отличается от сезонной простуды, протекает же у всех индивидуально, прокомментировала специалист.
К общим симптомам относятся:
- Першение в горле,
- Заложенность носа,
- Повышенная температура тела,
- Головная боль.
«Инфекция передаётся при кашле, чихании или тесном контакте с инфицированным, в том числе с бессимптомным носителем», — пояснила Грибло.
Если не начать лечение своевременно, организм может не справиться самостоятельно, продолжила биолог. Возбудитель атакует лёгкие, развивается бронхопневмония.
«При неблагоприятном течении заболевания инфекция поражает суставы и нервную систему», — предупредила специалист.
Если при ОРВИ состояние не улучшается в течение семи дней, если появились затруднённое дыхание, боль и тяжесть в груди, устойчивая рвота и спутанность сознания — нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
В зоне риска развития микоплазменной пневмонии находятся дети, люди с ослабленным иммунитетом и те, кто имеет хронические заболевания.