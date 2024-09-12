Поражает легкие: чем опасен респираторный микоплазмоз

Респираторный микоплазмоз — острое инфекционное заболевание, которое начинается с недомогания, похожего на первые признаки ОРВИ. Какие осложнения может дать патология, «Клопс» рассказала биолог диагностической лаборатории Оксана Грибло.

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Это заболевание на первый взгляд мало чем отличается от сезонной простуды, протекает же у всех индивидуально, прокомментировала специалист.

К общим симптомам относятся:

Першение в горле,

Заложенность носа,

Повышенная температура тела,

Головная боль.

«Инфекция передаётся при кашле, чихании или тесном контакте с инфицированным, в том числе с бессимптомным носителем», — пояснила Грибло.

Если не начать лечение своевременно, организм может не справиться самостоятельно, продолжила биолог. Возбудитель атакует лёгкие, развивается бронхопневмония.

«При неблагоприятном течении заболевания инфекция поражает суставы и нервную систему», — предупредила специалист.

Если при ОРВИ состояние не улучшается в течение семи дней, если появились затруднённое дыхание, боль и тяжесть в груди, устойчивая рвота и спутанность сознания — нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В зоне риска развития микоплазменной пневмонии находятся дети, люди с ослабленным иммунитетом и те, кто имеет хронические заболевания.