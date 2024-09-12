«Офисная» гипертензия: почему на работе регулярно повышается давление

Современная работа может негативно влиять на психическое и физическое состояние людей, вызывая, например, «офисную» гипертензию. Об этом РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

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Психологи отмечают социально-экологическое утомление, вызванное изменением биологических ритмов, шумовой загрязненностью и сменой часовых поясов. По словам Светланы Бурнацкой, это может привести к развитию различных заболеваний, включая болезни ЖКТ, гормональные нарушения у женщин, нарушения зрения и артериальную гипертензию.

При устойчивом повышении давления на работе важно избегать факторов риска, нормализовать питание, ограничить употребление алкоголя и курение, а также пройти комплексное обследование. Повысить стрессоустойчивость помогут психологические методики, такие как коучинг и йога.