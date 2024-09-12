В Подмосковье врачи удалили девушке пятикилограммовую опухоль

В Видновской больнице произошел редкий хирургический случай: 20-летняя пациентка была прооперирована из-за доброкачественной опухоли весом 5 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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Заведующий вторым хирургическим отделением Денис Мирошников подчеркнул, что операция была непростой, поскольку опухоль, представлявшая собой муцинозную цистаденому, характеризуется большим объемом, обусловленным гелеобразным содержимым.

"Нам предстояло аккуратно удалить опухоль, восстановить брюшную стенку и нормальную работу внутренних органов", - рассказал врач.

Операция, длившаяся 4 часа, прошла успешно. Хирурги справились с задачей, и молодая пациентка сейчас чувствует себя хорошо. Ее выписали на амбулаторное лечение.

Важно отметить, что муцинозная цистаденома, хотя и является доброкачественным новообразованием, может быстро расти и вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому ранняя диагностика и своевременное лечение крайне важны.

В Ростове-на-Дону врачи прооперировали новорождённого с опухолью, которая весила больше, чем младенец. А в Челябинске хирурги удалили из мозга 12-летнего ребенка опухоль с личинками паразита эхинококка.