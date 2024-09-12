Реаниматолог назвал признаки клинической и биологической смерти

Основное различие в том, что клиническая смерть – это обратимый процесс, а биологическая – необратимый. Подробнее об этом рассказал Андрей Быков, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Реаниматолог объяснил, что клиническая смерть – это остановка кровообращения. У пациента крайне тяжелое состояние, легкие настолько поражены и не работают, что требуется органозамещение. Следующий этап после клинической смерти – биологическая. Биологическая смерть – это необратимый процесс. У него есть свои признаки: окоченение, высыхание, охлаждение.

При клинической смерти есть секунды – не минуты, а секунды – чтобы воздействовать на пациента и вернуть ему жизнь. К сожалению, так происходит не всегда: иногда при клинической смерти человеку можно спасти жизнь, а иногда – нет.

«Например, инфаркт миокарда. Мы сейчас говорим о таких людях, у которых на аппарате искусственного кровообращения показывало кардиограмму во время прямого массажа сердца. В операционной было проведено стентирование сердца, а на следующий день пациент в абсолютно ясном сознании. Есть пациенты, у которых заболевание находится в своем апогее. Например, тяжелая онкология, четвертая стадия. Пациенты возрастные, у них вероятность смерти может быть выше», – объясняет реаниматолог.

Тот факт, что некоторые люди, испытавшие клиническую смерть, говорят о неких видениях, специалист трактует так: