Спрогнозирована высокая заболеваемость гриппом в осенне-зимний сезон

В предстоящем осенне-зимнем сезоне ожидается высокая заболеваемость гриппом. Об этом сообщили в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, пишет "Интерфакс".

"Сейчас, в осенне-зимний сезон, конечно же, мы ожидаем грипп. Заболеваемость прогнозируется достаточно высокая в период подъема", - сказал директор института Дмитрий Лиознов.

Он пояснил, что ситуация с гриппом и ОРВИ вернулась к той, что была до пандемии коронавируса: то есть сейчас циркулирует большое количество возбудителей этих вирусов в разные сезоны.

Помимо них часто встречаются риновирусы, респираторно-синцитиальный, метапневмовирус и другие, уточнил Лиознов.

В связи с этим, по его словам, в этом году необходимо стремиться к стопроцентному охвату групп риска прививками от всех болезней, которые можно предупредить с помощью вакцин.