Экстракт травы для потенции признали эффективным при коронавирусе

Ученые из Новосибирска: экстракт левзеи подавляет активность коронавируса . Исследователи Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины запатентовали метод получения экстракта, эффективного против COVID-19 и вируса герпеса второго типа. Обычно экстракт из этого растения пьют для защиты от переутомления и даже для укрепления потенции. Но его лечебные свойства зависят от способа получения.

Что за экстракт левзеи

Левзея сафлоровидная — многолетнее травянистое растение, оно растет в горах Сибири и Средней Азии. Корни левзеи используются в медицине.

Биологические свойства экстрактов левзеи зависят от того, как их получают. Российские ученые из Новосибирска придумали такую технологию получения экстракта, при котором он подавляет и коронавирус, и вирус простого герпеса второго типа, сообщил ТАСС.

Отметим, что обычный экстракт левзеи из аптек с коронавирусом не справится.

Как получают лечебный экстракт

Технология получения противокоронавирусного экстракта левзеи запатентована, поэтому известны лишь некоторые шаги:

Собирают надземные части растения во время цветения;

Измельчают и сушат;

Настаивают в 70% спирте неделю при обычной температуре;

Высушивают при +30 градусах Цельсия;

Растворяют в специальном веществе (диметилсульфоксиде) сутки при обычной температуре.

Ученые считают, что экстракт левзеи может стать основой для недорогих отечественных препаратов. Также их открытие поможет в разработке новых средств для лечения и профилактики COVID-19, а также хронического герпеса.

Ранее стало известно, что учёные нашли десятки новых вирусов в телах мёртвых животных в Китае. Они передаются людям.