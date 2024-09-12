Женщина два года лечила рак осиной, надеясь на чудо

В Бурятии женщина предприняла попытку справиться с онкологией с помощью народных методов лечения.

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Как рассказали в пресс-службе Республиканского онкологического диспансера, страдающая от рака слюнной железы пациентка в течение двух лет не обращалась к медикам. Вместо этого она использовала кору осины. В указанный период заболевание только усугубилось, распространившись в организме.

"В нашей практике, к сожалению, это не первый случай самолечения народными методами", - отметили в онкодиспансере.

Медики посетовали на интернет, где то и дело можно видеть яркие заголовки о том, что та же кора осины является "проверенным способом против рака". Дескать, это возможно, благодаря противовоспалительным и антибактериальным свойствам осины.

В результате лечение на дому не принесло результатов, женщина направлена на лечение в онкодиспансер.