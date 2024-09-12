Врач рассказал, почему организм быстро засахаривается без вредной пищи

Исключение из рациона простых углеводов и прочей вредной пищи не гарантирует, что сахар в крови не будет подниматься. Одна из причин - возможный разрушительный процесс в организме. Об этом рассказал гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, отвечая на вопрос, может ли подняться сахар в крови, если поджелудочная железа работает не так, как нужно.

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Связь, конечно, есть, подчеркнул доктор в своем Telegram-канале. Как он объяснил, поджелудочная железа выполняет две важные функции в организме.

Во-первых, орган выделяет ферменты. Во-вторых, гормон инсулин.

"Если в поджелудочной железе возникло воспаление, отек, идет разрушение, то может страдать либо часть ферментативная, отвечающая за переваривание, либо гормональная, которая отвечает за сахар", - уточнил Сергей Вялов.

В некоторых случаях страдают и та, и другая части, и "тогда возникает совсем беда", предупредил гастроэнтеролог.

Врач напомнил, ссылаясь на исследования, что достоверно ухудшают состояние поджелудочной железы алкоголь, курение. Кроме того, вредит органу большое количество жира. Также есть данные, что в зоне риска, в том числе это касается развития онкологии со стороны поджелудочной, находятся люди, страдающие от лишнего веса.