Назван доступный продукт для снятия симптомов гриппа

Малиновое варенье является природным антибиотиком, сообщила в беседе с NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. По ее словам, уникальность продукта в том, что содержащиеся в нем антиоксиданты не разрушаются даже на фоне тепловой обработки.

Эксперт предупредила, что варенье ни в коем случае не надо переваривать. В нем много ацетилсалициловой кислоты, укрепляющей иммунитет и снимающей симптомы гриппа, добавила диетолог.

В малиновом варенье много витамина A (зрение, здоровая кожа), никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена. Витамин В2, помогающий легче переносить стресс. Кроме того, в малиновом варенье много железа, чей недостаток в организме трудно восполнять. Магний — обеспечивающий развитие мышечной ткани. При его нехватке возникают судороги. Йод — здоровье эндокринной системы, а значит и гормональной системы. Щитовидная железа — это целая фабрика контроля гормонов, — пояснила эксперт.

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1%, COVID-19 — на 17,3%, сообщил 10 сентября Роспотребнадзор. Всего на территории страны зарегистрировано свыше 470 тысяч случаев заболевания. Более 16% заболеваемости пришлось на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.