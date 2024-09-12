Терапевт перечислила анализы, которые укажут на болезни печени

Состояние печени можно определить с помощью ряда исследований и процедур, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она отметила, что вероятные проблемы выявят биохимический анализ крови на аланинаминотрансферазу (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) — ферменты, высвобождающиеся при повреждении клеток печени.

Повышение показателей АЛТ и АСТ может указывать на гепатит, токсическое поражение печени или цирроз. Щелочная фосфатаза (ЩФ) и гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) — показатели, отражающие холестаз (нарушение оттока желчи), что встречается при желчнокаменной болезни или опухолях. Билирубин — продукт распада гемоглобина, который выводится печенью. Повышение его уровня свидетельствует о нарушении функций печени или желчевыводящих путей, — заявила Тен.

Медик подчеркнула, что альбумин и общий белок показывают синтетическую функцию печени. Снижение альбумина может говорить о хронических заболеваниях печени, например циррозе, добавила Тен. По ее словам, в диагностике заболеваний печени важное место занимают анализы на антитела к вирусам гепатитов B и C.

Коагулограмма — исследование свертывающей системы крови — позволяет оценить, насколько печень выполняет свою функцию по синтезу факторов свертывания. Определение антител к вирусам гепатитов В и С, а также антигенов, например HBsAg, — важный шаг в диагностике вирусных гепатитов, которые являются одной из частых причин хронических заболеваний печени, — подытожила врач.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что кефир, капуста и еще ряд продуктов помогут печени восстановиться. Он отметил, что также важно отказаться от вредных привычек и пить больше чистой воды. Кроме того, по словам врача, предупредить развитие ожирения печени и наладить работу сердца поможет употребление сельдерея.