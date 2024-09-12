Врач предупредил об опасности тренда заклеивать рот на ночь

В Сети набирает популярность новый тренд — люди заклеивают рот на ночь и утверждают, что это помогает быстрее заснуть, избавляет от храпа, апноэ и неприятного запаха изо рта. Однако действительно ли это полезно?

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Эксперты тем временем высказывают опасения относительно безопасности такой привычки. Врач Адриан Сэлмон заявил, что особенную осторожность надо проявлять людям с заболеваниями лор-органов, легких и сердца. Он отметил, что никаких научных доказательств эффективности заклеивания рта нет.

«Оно не вылечивает апноэ во сне, а для некоторых пациентов может быть опасно, особенно при хронической заложенности носа, синуситах, аллергии или болезнях сердца и легких», — сказал специалист.

Он добавил, что только лор может рекомендовать заклеивать рот на ночь. При этом апноэ повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-терапевт и диетолог Елена Устинова рассказала, что оптимальным для хорошего самочувствия является сон продолжительностью восемь часов. По ее словам, это норма и для детей, и для взрослых. Она добавила, что идеального количества сна не существует, несмотря на признанный восьмичасовой стандарт.