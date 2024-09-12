В Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни

По меньшей мере 15 человек стали жертвами неизвестного заболевания, вспыхнувшего в западном штате Гуджарат в Индии. Об этом сообщила газета The Hindustan Times.

Болезнь, точную причину которой местные врачи пока не могут определить, вспыхнула в городе Лакхпат на территории округа Кач на границе с Пакистаном. В период с 3 по 7 сентября она унесла жизни 10 человек. С тех пор было зарегистрировано по меньшей мере еще пять смертей.

Представитель местной администрации Амит Арора сообщил, что анализы умерших были отправлены в Национальный институт вирусологии для определения причины смерти.

"Результаты, как ожидается, поступят через день или два. Нам придется подождать результатов, чтобы выяснить, является ли это известным вирусом или чем-то новым", - сказал он.

На основании проведенных тестов врачам удалось исключить такие заболевания, как грипп H1N1, свиной грипп, среднеазиатскую лихорадку, малярию и лихорадку денге. Арора сказал, что смерти, по всей видимости, не были результатом заражения или инфекционного заболевания.

Вспышка заболеваемости совпала с сильными ливнями и наводнениями в регионе. В этом сезоне дождей в округе Кач выпало самое большое количество осадков в Гуджарате - около 890 мм, что составляет 184% от среднего значения.