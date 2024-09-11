Как проявляется СДВГ у взрослых

Синдром дефицита внимания и/или гиперактивности (СДВГ) у взрослых может проявляться забывчивостью, плохой ориентацией во времени, постоянным беспорядком на рабочем месте, неорганизованностью и множеством незавершенных дел, объяснила рефлексотерапевт Лариса Лихачева, слова которой приводит издание 56orb. По словам эксперта, причины СДВГ могут включать минимальную дисфункцию мозга, патологии беременности и родов, инфекции и интоксикации в раннем детстве, недоедание беременной и ребенка, генетическую обусловленность.

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Лихачева отметила, что симптомы синдрома дефицита внимания также включают гиперактивность, нарушение внимания, легкие неврологические нарушения, эмоциональную лабильность, нарушение восприятия, повышенную импульсивность, повышенную утомляемость и нарушения речи и произношения.

По словам врача, сопутствующие нарушения могут включать невротические привычки, нарушение сна, боязливость, повышенную психическую утомляемость, нарушение аппетита, навязчивые тики и заикание.

Ранее психолог Екатерина Каталина рассказала, что люди, у которых есть синдром самозванца, часто сравнивают себя с другими. По ее словам, после такого сравнивания у человека появляется страх упустить какую-то возможность или не добиться чего-то в жизни.