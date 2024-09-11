Артериальное давление играет ключевую роль в оценке здоровья сердечно-сосудистой системы человека. Оно представляет собой силу, с которой кровь воздействует на стенки артерий во время работы сердца. При измерении артериального давления мы получаем два важных показателя: систолическое и диастолическое давление.

Систолическое давление указывается первым и обычно имеет более высокое значение, измеряется в момент сокращения сердечной мышцы, известный как систола. Этот показатель отражает силу, с которой сердце выталкивает кровь в артерии. Диастолическое давление, напротив, измеряется в момент расслабления сердечной мышцы, или диастолы, и показывает уровень сопротивления периферических сосудов.

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Чтобы легко отличить эти показатели при измерении давления, важно помнить, что систолическое давление всегда указывается первым и имеет более высокое значение. Например, если ваше давление составляет 120/80, то 120 – это систолическое давление, а 80 – диастолическое.

Подробнее об этом рассказал в своем видео кардиолог Марат Валеев.