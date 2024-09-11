Офтальмолог перечислил симптомы глаукомы

Глаукома — одно из самых коварных заболеваний глаз, которое часто приводит к необратимой потере зрения, заявила офтальмолог Зарина Курачинова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, одним из первых признаков недуга может быть появление радужных кругов вокруг источников света, особенно в ночное время.

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"Также пациенты могут замечать постепенное сужение поля зрения. Этот симптом проявляется не сразу, и многие люди не осознают, что их периферическое зрение ухудшилось, пока не возникает серьезная проблема", — рассказала врач.

Еще одним тревожным сигналом является периодическая боль в глазах или в голове, которая может сопровождаться тошнотой, добавила офтальмолог. Однако нередко эти симптомы списывают на усталость или мигрень, что затрудняет раннюю диагностику глаукомы. При первых подозрениях необходимо обратиться к офтальмологу для проведения полного обследования, заключила специалист.

Курачинова ранее предупредила, что о начале катаракты могут свидетельствовать туман в глазах или тусклые цвета. Она отметила, что для выявления болезни в домашних условиях можно пройти простой тест.

До этого офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что от контактных линз можно ослепнуть за сутки. По ее словам, гипоксия роговицы в совокупности с микроорганизмами во влажной среде глаза приводит к сильному воспалению, или кератиту.