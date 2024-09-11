Эксперт: энцефалит лошадей редко попадает на млекопитающих

Восточный энцефалит лошадей редко попадает на млекопитающих, в том числе на человека. Вероятность появления вируса в РФ мала, сообщил ТАСС старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.

"В редких случаях вирус [энцефалита лошадей] покидает цикл "птицы-комары" и попадает на млекопитающих, в том числе и на человека. <...> Вирус распространен по восточному побережью США, в странах Карибского бассейна и Южной Америки. В Европе возможны только завозные случаи. Вероятность появления инфекции в России крайне мала", - сказал он.

Эксперт добавил, что переносчиками вируса являются комары, которые питаются кровью птиц, заражение человека происходит только через их укусы.

По его словам, одобренной вакцины от этого вируса нет.

"Для людей инфекция может протекать в легкой форме, но может вызывать и тяжелые поражения центральной нервной системы и приводить к гибели", - отметил Макенов.

Роспотребнадзор напомнил, что в качестве мер профилактики путешествующим в эндемичные (где распространено это заболевание) страны по восточному энцефалиту лошадей следует носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами, ставить противомоскитные сетки.

Ранее в СМИ со ссылкой на западные источники появилась информация о том, что в США зарегистрирован первый случай смерти от вируса энцефалита лошадей. После этого случая жителям двух штатов рекомендовали находиться дома в вечерние часы в связи с распространением вируса.

О заболевании

Восточный энцефалит лошадей - редкое заболевание, вызываемое вирусом, передающимся через укусы комаров. Вирус также может передаваться от животного к человеку, но не между людьми. Среди симптомов отмечается лихорадка, внезапные сильные головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, они проходят через 7 - 10 дней.