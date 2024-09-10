Вирусолог: распространение ортонайровируса можно остановить наукой

В Китае был выявлен новый вирус, переносимый клещами, сообщили местные власти. Заболевание обнаружили у пациента, укус которого произошел на болоте.

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ДНК- и РНК-исследования идентифицировали ранее неизвестный вирус группы ортонайровирусов, в которую входят такие патогены, как конго-крымская геморрагическая лихорадка. По информации Роспотребнадзора, в России пока не зарегистрирована циркуляция данного ортонайровируса, однако ведется постоянный мониторинг ситуации.

Александр Чепурнов, профессор вирусологии и глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, отметил, что новый вирус можно предупредить с помощью развития технологий и научных методов. По его словам, современные биотехнологии позволяют быстро идентифицировать геномы патогенов, которые ранее могли не быть замечены или неправильно интерпретированы.

Хотя завоз ортонайровируса в Россию теоретически возможен, стоит учитывать климатические условия для выживания клещей и вирусов. Он отметил в беседе с Pravda.Ru, что современные научные достижения позволяют быстро распознавать и изучать новые патогены, поэтому важно увеличивать количество вирусологических институтов для эффективного мониторинга и изучения инфекций.

Напомним, что Роспотребнадзор уже отправил запрос в КНР по эпидситуации из-за ортонайровируса.

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