Врач: йогурт с эмульгаторами может повысить риск рака

Греческие йогурты, заправки для салатов и жевательные резинки могут негативно влиять на микробиом кишечника, повышая риск развития рака толстой кишки. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Мария Абреу, гастроэнтеролог из Университета Майами.

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Врач объяснила, что распространенной пищевой добавкой в составе современных продуктов питания выступают эмульгаторы. Это ингредиенты, которые помогают стабилизировать смеси и предотвращают разделение ингредиентов, которые обычно плохо сочетаются, например, масла и воды.

Эмульгаторы используются для создания привлекательной текстуры и внешнего вида продуктов, таких как нежирные йогурты, легкие заправки для салатов, майонез и арахисовое масло. Распространенные эмульгаторы включают соевый лецитин, сукралозу, ксантановую камедь, каррагинан, мальтодекстрин и полисорбат.

По словам Абреу, некоторые производители также используют эмульгаторы при производстве злаковой пищи, творога, маринованных огурцов, заменителей молочных продуктов, веганского мяса и жевательных резинок.

Некоторые исследования показали, что воздействие каррагинана, ксантановой камеди и мальтодекстрина связано с микробным дисбалансом в кишечнике, воспалением пищеварительной системы, развитием язв и потенциальным ростом раковых опухолей в толстой кишке у людей и животных.

Гастроэнтеролог отметила, что многие эмульгаторы могут способствовать снижению числа полезных бактерий, населяющих кишечник, и увеличению количества "вредных". Изменения в микробиоме кишечника играют важную роль в развитии и прогрессировании рака.