Эндокринолог поставила точку в споре, нужен ли пожилым белок

Есть мнение, что пожилым людям стоит ограничить потребление белка, чтобы сохранить здоровье почек. По словам эндокринолога Марии Калошиной, в этом утверждении есть доля правды, если речь идет о людях, у которых уже есть патологии почек.

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Однако в случае, если противопоказаний по болезни нет, от белка пожилым людям отказываться не стоит. Он обеспечивает мышечную массу и крайне необходим пожилому организму, подчеркнула врач в разговоре с РИА Новости.

Поэтому Калошина настаивает, что в рационе обязательно должны присутствовать курица, рыба, яйца, молочные продукты, орехи.

«Возможно включать в рацион 2-3 порции подобных продуктов в день», - уточнила Калошина

Что касается молочного белка, эту группу продуктов исключать также не рекомендуется. «Молочка» обеспечивает организм кальцием.

Отказаться от молока можно, если есть непереносимость, отметила эксперт. Узнать об этом можно, если после выпитого стакана молока начинается диарея.

Важно включить в рацион не менее пяти порций свежих овощей и фруктов. Исключение – тот случай, когда овощи и фрукты вызывают вздутие живота, нарушение стула. Чтобы избежать негативных проявлений, Калошина посоветовала готовить овощи и фрукты на пару или гриле.

Еще одно популярное заблуждение касается количества воды, которое можно выпивать пожилым. Многие считают, что при большом объеме выпитой воды появятся отеки. Но для правильной работы почек и отсутствия отеков как раз необходимо регулярно и в достаточном количестве пить жидкость, подчеркнула врач.

Помимо этого, достаточное количество жидкости может избежать камней в почках и запоров.

Ранее эксперты рассказали, от каких продуктов пожилым лучше отказаться. В их числе банан.

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