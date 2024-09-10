Как определить локализацию болезни по ее названию

Локализацию болезни можно определить по латинскому корню в ее названии, объяснила терапевт Анастасия Тимощенко. В беседе с NEWS.ru она уточнила, что таким образом врачам проще понимать недуг, который диагностируют пациенту.

Международным общепринятым языком медицинских терминов является латынь. Латинские корни употребляется в медицинских терминах для обозначения различной локализации и и характера изменений. Так, для описания локализации процесса в желудке, используется «гастро», например гастрит, гастроптоз, гастроскопия (процедура), — отметила терапевт.

Если речь идет о заболеваниях мозга, то используется основа «нейро» (нейрохирург, электронейромиография), для уточнения локализации нервов используется корень «нерв» (невралгия, невропатия, неврит), а печень обозначается с помощью основы «гепа» (гепатит, гепатоз), указала врач. Понять, что проблемы с почками можно, если в диагнозе стоит основа «нефр». Таким образом, продолжила Тимощенко, болезнь почек звучит как нефрит/нефроз/гидронефроз. Для описания костной системы используется основа «остео» (остеомиелит, остеохондроз, остеопат)

При заболеваниях сердца используется основа «кардио», но учитывая, что сердце это мышца, используется приставка кардио-МИО-патия, или МИОкардит. Для описания патологии щитовидной железы используется основа «тирео», отсюда появились тиреоидит и тиреоидэктомия, — обратила внимание врач.

Тимощенко добавила, что многие из этих терминов могут быть сложны для воспроизведения, но они помогают всем специалистам. Даже разговаривающие на разных языках врачи могут понимать друг друга и правильно оценить состояние пациента благодаря этой системе.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что онкологию, атеросклероз и заболевания печени на первых этапах развития заметить трудно, поскольку они развиваются без каких-либо явных симптомов. По его словам, рак на ранних стадиях обычно выявляется только на систематических анализах. Болезни печени также не ощущаются сразу, поскольку у данного органа нет болевых рецепторов.