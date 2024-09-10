В Ростове хирурги извлекли из ребенка 50 магнитных шариков

В детской клинической больнице Ростова-на-Дону провели операцию по извлечению из желудка ребенка магнитных шариков.

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Хирурги областной детской клинической больницы (ОДКБ) провели операцию и спасли ребенка, проглотившего 50 магнитных шариков, сообщает пресс-служба учреждения.

Магнитные шарики мальчику купили родители, чтобы развивать мелкую моторику. Однако ребенок их съел. Боли или дискомфорта у него не было, поэтому родителям о случившемся он рассказал между делом.

Мальчика отвезли в приемное отделение ГБУ РО "ОДКБ". Шарики были прекрасно видны на рентгеновском снимке. Проблема заключалась в том, что их нельзя было извлечь эндоскопом, так как посторонние предметы находились в подслизистом и мышечном слое желудка. Пришлось провести сложнейшую полосную операцию.

"Магниты были неодимовые, у них самая большая сила магнетизма, - приводятся в сообщении слова хирурга Антона Штарева. - В месте их стояния уже была предперфорация стенки желудка и 12-перстной кишки".

Основная часть магнитов находилась в желудке, а другие - в тонкой кишке. Чтобы достать все магниты, пришлось вскрывать просвет кишки и желудка. Если бы родители обратились в ОДКБ на пару часов позже, могла бы произойти перфорация, и тогда последствия для здоровья малыша были бы гораздо более тяжелыми.

Операция прошла успешно, а ребенок быстро пошел на поправку.

Сообщение ОКДБ заканчивается призывом не покупать детям магнитные шарики в качестве игрушки в дом.