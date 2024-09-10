Врач назвала продукты, защищающие от рака кишечника

Для защиты от рака кишечника необходимо включить в рацион кипяченую воду, лук, чеснок, квашеную капусту и кефир. Обработанного мяса и алкоголя, напротив, лучше избегать. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Эмили Лиминг.

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Врач объяснила, что покупная бутилированная вода может содержать частицы пластика. Некоторые исследования показали, что при попадании в пищеварительный тракт она может оказывать негативное влияние на микробиом кишечника. Ученые также обнаружили, что в структуре раковых опухолей кишечника содержится больше микропластика, чем в тканях здоровых людей. По этой причине Лиминг рекомендует заменить бутилированную воду водопроводной и кипяченой.

Диетолог также советует ограничить потребление сосисок, бекона, колбасы, говядины, свинины и баранины. Исследование, опубликованное в Международном журнале эпидемиологии в 2022 году, показало, что каждые 70 граммов красного или обработанного мяса в день повышают риск развития колоректального рака на 32%. Одновременно с этим, чеснок, лук, ферментированные продукты (квашеная капуста, кефир), чечевица, лук, спаржа, топинамбур и корень цикория предотвращают это заболевание за счет пребиотической клетчатки в составе.

Врач добавила, что вреден для кишечника и алкоголь. По мнению диетолога, относительно безопасным напитком считается вино. Оно содержит антиоксидантные соединения, такие как антоцианы и ресвератрол, которые могут положительно влиять на микробиом кишечника и оказывать противовоспалительное действие.