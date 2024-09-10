Врач поставила точку в споре, нужно ли пользоваться зубной нитью

Зубная нить поможет предотвратить развитие кариеса и налета, сообщила NEWS.ru гигиенист Ольга Жидких. Специалист отметила, что даже самая тщательная чистка зубов щеткой не позволяет добраться до труднодоступных участков со скоплениями пищи и бактерий. Гигиенист назвала преимущества нити.

Самая тщательная чистка зубов щеткой не позволяет добраться до труднодоступных участков, где скапливается пища и бактерии. Именно здесь и приходит на помощь зубная нить, или флосс. Тонкая, но прочная, она удаляет остатки пищи именно между зубами. Регулярное ее использование предотвращает образование зубного камня, провоцирующего воспаление десен, — поделилась эксперт.

Говоря о кариесе Жидких отметила, что нить играет важную роль в его профилактике. Именно в труднодоступных местах, уточнила гигиенист, чаще всего развиваются бактерии, которые вызывают разрушение зубной эмали.

Зубная нить помогает избавиться от неприятного запаха изо рта, который часто возникает из-за застрявших между зубами остатков пищи. А заодно и улучшить внешний вид улыбки, сделав ее более свежей и привлекательной. Использовать зубную нить стоит каждый день. В идеале — после каждого приема пищи. Это намного удобнее, чем носить с собой зубную щетку, — заключила Жидких.

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