Почему в мозге появляются тромбы и кто в зоне риска

Согласно исследованиям американских ученых, тяжелые формы коронавируса часто ведут к образованию микротромбов в сосудах головного мозга и провоцируют появление множества очагов воспалений в нервной ткани. «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Рустема Гайфутдинова, от чего зависит возникновение тромбов в мозге и кто в зоне риска.

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Что провоцирует мозговой тромбоз

В первую очередь стоит отметить, что существует группа людей, у которых есть наследственная предрасположенность к образованию тромбов в мозге. Они чаще всех сталкиваются с данным заболеванием, рассказал специалист.

Есть генетические мутации, которые с вероятностью 10–15 процентов повышают риски образования тромбов в головном мозге. Выявлено сочетание определенных генов, которые провоцируют тромбофилию, — пояснил Гайфутдинов.

Специалист отметил, что к факторам, которые инициируют тромбообразование, также относятся вирусные заболевания, в том числе коронавирусная инфекция.

Вирусные, инфекционные и бактериальные заболевания могут спровоцировать тромбоз мозга. Подобные случаи фиксировали и от нового вируса COVID-19. Венозный отток из полости черепа пассивный. За счет притягивания дыхания он идет из легких в правое предсердие по мозговым синусам и венам. Такие заболевания, как бронхиальная астма, синуситы, гаймориты, отиты, являются провокаторами тромбообразования мозговых вен, — перечислил невролог.

Как рассказал врач, еще тромбы в головном мозге могут спровоцировать:

беременность;

травмы;

комбинированные оральные контрацептивы;

вакцинация.

Некоторые вакцины от коронавируса могут стать причиной тромбоза. Согласно исследованию зарубежных ученых, в группе риска молодые женщины. Например, британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca признала, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать подобный побочный эффект, — уточнил собеседник «ВМ».

Как выявить заболевание на ранней стадии

Невролог напомнил, что существует специальный генетический тест, который помогает вовремя выявить образование тромбов.

Это исследование оценивает мутации генов, которые могут спровоцировать тромбоз мозга. Если у человека выявляют данную патологию, это становится основанием для профилактики тромбофилии. Пациенту пожизненно назначают антикоагулянты — препараты, которые разжижают кровь для предотвращения венозного тромбоза, — сообщил Гайфутдинов.

Помимо этого, людям с сердечной недостаточностью нужно регулярно проходить обследования, потому что кровь застаивается и может образоваться тромб, добавил собеседник «ВМ».