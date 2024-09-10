Невролог: мигрень обусловлена наследственной предрасположенностью

Мигрень обусловлена наследственной предрасположенностью, поэтому может передаваться от родителей к ребёнку, поделилась в беседе с RT врач-невролог компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

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«Обычно она впервые проявляется до 20 лет и может сопровождать человека в течение всей жизни. Стоит отметить, что это заболевание чаще встречается у женщин», — отметила эксперт.

По её словам, к факторам, которые могут спровоцировать приступ мигрени, относятся: стресс, усталость, изменения погоды, недостаток ночного сна, гормональные колебания, например менструация.

«Также его могут вызвать некоторые продукты питания и напитки. Среди них можно выделить: красное вино, пиво, кофе, тёмный шоколад, твёрдые сорта сыра, цитрусовые, орехи, фастфуд. Примечательно, что их количество, способное вызвать приступ, для каждого человека индивидуально», — предупредила собеседница RT.

Отмечается, что приступ мигрени условно разделяют на несколько фаз.

«Первая — продромальная, наступает за 4—48 часов до головной боли. Во время неё человек может испытывать слабость, сонливость, беспокойство, снижение концентрации внимания и изменение аппетита. Важно отметить, что у некоторых пациентов, непосредственно перед началом головной боли, примерно за 5—60 минут, может возникать фаза ауры», — добавила врач.

Она может проявляться световыми зигзагами или помутнением в глазах, слабостью в конечностях, головокружением или дискомфортом в области шеи, рассказала эксперт.

«Затем без купирования — предотвращения начала приступа боли лекарственными средствами — наступает «болевая» фаза, которая может длиться от 4 до 72 часов. У человека появляется пульсирующая или сдавливающая головная боль, которая усиливается при физической активности, наклонах, натуживании и может сопровождаться тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам», — объяснила невролог.

По её словам, после завершения приступа у человека на протяжении 24—48 часов может быть слабость, сонливость, тяжесть в голове, диарея, а иногда эмоциональные либо когнитивные нарушения, например снижение памяти или концентрации внимания.

«Диагноз ставится, как правило, только на основании симптомов, но в некоторых случаях для исключения других патологий, например онкообразований, пациенту могут провести МРТ головного мозга. Для купирования приступов мигрени по показаниям пациенту могут назначить нестероидные противовоспалительные средства либо триптаны, а при наличии тошноты или рвоты — противорвотные средства», — подчеркнула собеседница RT.

Чтобы снизить частоту и интенсивность приступов головной боли, необходимо научиться техникам, которые помогут справляться со стрессом — основным фактором, провоцирующим мигрень, указала невролог.

«Необходимо регулярно сбалансированно питаться — употреблять пищу богатую полезными жирами, белками, сложными углеводами, витаминами и минералами. Также важно исключить употребление алкоголя. Следует нормализовать и режим сна, чтобы продолжительность ночного отдыха составляла не менее 6—8 часов», — заявила врач.

Также, по её словам, необходимо регулярно заниматься аэробной физической нагрузкой в течение 20—40 минут 3—4 раза в неделю.

«Это может быть, например, бег, плавание или спортивная ходьба. Тренировки желательно сочетать со стретчингом — упражнениями на растяжку мышц, особенно области шеи и надплечий, поскольку это помогает снизить частоту приступов мигрени. Стоит отметить, что упражнения на растяжку можно выполнять также после принятия тёплой ванны», — заключила Лепилова.

Ранее врач-невролог Максим Панков заявил в беседе с RT, что тем, кто много работает, испытывает стресс от повседневной загруженности и плохо высыпается ночью, послеобеденный отдых может помочь справиться с усталостью и восстановить силы в течение рабочего дня.