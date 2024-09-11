Чем опасна инфекция WELV и доберется ли она до России

Китайские ученые выявили новый вирус, переносчиком которого являются клещи. Это заболевание вызывает поражение нервной системы и представляет угрозу для человека. Что известно о новом вирусе водно-болотных угодий (WELV), откуда он появился и может ли распространиться в России, «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры вирусологии Московского государственного университета, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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Неизвестный ортонаировирус

Впервые вирус водно-болотных угодий выявили у 61-летнего мужчины, который пострадал от укуса клеща в парке во Внутренней Монголии на севере Китая. У него проявились головная боль, лихорадка и рвота. Ученые поняли, что инфекция не была вызвана бактериями, поскольку состояние мужчины не улучшилось после антибиотиков. Ученые выявили у него неизвестный ортонаировирус, к которым относятся несколько патогенов, переносимых клещами.

Еще один пациент с этим вирусом впал в кому. Остальные заразившиеся поправились за одну–две недели, однако опыты на лабораторных мышах показали, что вирус водно-болотных угодий может поражать внутренние органы и приводить к летальному исходу.

По словам Аграновского, вирусные заболевания могут быть эндемическими, то есть распространяться только в определенных регионах (например, вирус Эбола), и широко распространяемыми. У последних невысокий процент летальности, но из-за большого количества заболевших они уносят больше жизней, чем вирусы с более высокой летальностью.

«Например, вирус SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19. У него небольшая летальность, но число зараженных людей очень велико. Поэтому это актуальная проблема», — привел пример собеседник «ВМ».

Вирус водно-болотных угодий, по имеющимся сейчас в открытом доступе данным, не представляется чрезвычайно опасным с высоким потенциалом распространения, считает профессор.

«Для распространения должны быть определенные клещи. Возможно, это будет ограничено какими-то районами. Но простым обывателям не нужно забивать этим себе голову. Это работа специалистов, которые оценят риски и подумают о создании вакцины», — подчеркнул эксперт.

Работа ученых Национального исследовательского центра имени Николая Гамалеи обеспечила Россию хорошими подходами к созданию вакцин. Поэтому, если это потребуется, то работа будет начата не с нуля, а уже с хорошей стартовой базы.

«Пока не надо пугать людей. Когда будет пора, Роспотребнадзор нам об этом объявит. Специалисты работают, у нас эта служба не самая плохая в мире», — отметил Аграновский.

Как мог возникнуть WELV

Что касается происхождения вируса, то можно предположить, что он возник путем мутации, рекомбинации каких-либо других ортонаировирусов и приобрести патогенные свойства.

«В природе вирусы имеют значительный потенциал для того, чтобы создавать новые формы, виды и патогены. Это происходит в силу естественных причин. Безусловно, ортонаировирус, о котором мы говорим, представляет собой предмет для беспокойства, но пока только специалистов», — заверил собеседник «ВМ».

По его словам, нужно уже сейчас разрабатывать тесты для его определения или адаптировать уже существующие. Например, это может быть сделано на базе полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая «стала известна» после коронавируса. Возможно, людям, живущим в прилегающих к Китаю местах, нужно сделать прививку от клещевого энцефалита, хоть это будет и другая вакцина, и другой вирус.

«Важно изо всех сил беречься от клещей. Такие меры будут не лишними», — добавил профессор.

Клещи — возбудители вируса водно-болотных угодий едва ли смогут появиться в России, потому что они не переползают на большие расстояния.