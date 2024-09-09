Вирусолог объяснил главную опасность вируса Усуту

Вирус Усуту опасен тем, что приводит к лихорадке, а в отдельных случаях — к энцефалиту, заявил NEWS.ru профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он рекомендует обратиться за помощью к врачу в случае недомогания, чтобы сдать анализы и выбрать правильную тактику лечения.

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«[Вирус Усуту] — это флавивирус, он входит в семейство таких вирусов, как желтая лихорадка, лихорадка Западного Нила, вирус энцефалита. Он опасен тем, что вызывает лихорадку, в отдельных случаях — энцефалит, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Если есть какое-то недомогание, должны подключиться врачи. Надо сдавать анализы и проходить поддерживающее лечение», — поделился вирусолог.

Аграновский добавил, что вакцины против этого вируса нет. Усуту передается через укусы комаров. При этом он отметил, что отличить инфицированного комара от обычного невозможно.

«Вирус можно установить с помощью ПЦР. Люди ничего заранее не вычислят, но избегать контактов с комарами в южных областях стоит. Хотя бы сетки на окна повесить и использовать репелленты», — заключил профессор.

Ранее стало известно, что перелетные птицы и комары могут принести в Россию африканский вирус Усуту. Новая инфекция может распространиться на фоне изменения климата и ареала обитания животных.