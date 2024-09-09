Терапевт назвал симптомы нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название FliRT, может вызвать заложенность носа, однако потери обоняния у пациентов не наблюдается, рассказала терапевт Полина Шубина в комментарии изданию «Доктор Питер». По ее словам, чаще всего заразившиеся этим вариантом вируса жалуются на першение в горле, сухой кашель, а также температуру не выше 38,5 градуса.

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Шубина рассказала, что к числу более редких симптомов, также наблюдающихся при FliRT, можно отнести тошноту, рвоту и жидкий стул. Некоторые пациенты также ощущают слабость и страдают от повышенной утомляемости. По словам терапевта, симптомы нового штамма делают его практически неотличимым от других вирусов. Однако при легком течении заболевания его можно лечить так же, как и обычную сезонную простуду.

«Даже если ПЦР-тест подтвердил ковид, не стоит торопиться записываться на КТ легких, пить антикоагулянты и уж тем более антибиотики. Без назначения врача принимать такие препараты нельзя», — отметила терапевт.

Врач-педиатр Евгений Тимаков ранее заявил, что коронавирус и ОРВИ являются самыми частыми заболеваниями у детей, встречающимися осенью. Кроме того, нередко они заражаются респираторно-синцитиальным вирусом, который может вызывать дыхательную недостаточность.