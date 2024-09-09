Врачи спасли недоношенного малыша, прооперировав его сердце

Медики Нижневартовского перинатального центра спасли жизнь недоношенному малышу, который весил меньше килограмма. Через месяц после рождения ребенку сделали операцию на сердце, восстановив нормальную работу кровеносной системы.

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«В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных БУ "Нижневартовский клинический перинатальный центр" провели операцию по клипированию открытого артериального протока крохе на 38 сутки после рождения. Рождение на 26-й неделе беременности и весом в 950 граммов сразу же поставило малыша перед рядом жизненных испытаний, среди которых самым значимым стала борьба за каждый вдох», — сообщила URA.RU пресс-служба Депздрава ХМАО.

Сразу после рождения ребенка поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. У новорожденного не закрывался кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию с аортой, который при нормальном развитии должен самостоятельно блокироваться сразу после рождения. Врачи успешно провели операцию. Сейчас малыш пошел на поправку и хорошо набирает вес. Ребенок находится под наблюдением врачей отделения реанимации.