Женщину из Нигерии спасли онкохирурги в Балашихе

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 67-летняя жительница Нигерии, которая еще в 2021 году отметила увеличение молочной железы в размерах. После проведения обследования ей был установлен диагноз: рак левой молочной железы III стадии.

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«Мы удалили опухоль, которая врастала в грудную стенку, мышцы и кожу с распадом и кровотечением, тем самым спасли жизнь пациентке. В дальнейшем женщине будет назначено противоопухолевое лечение», — рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Мария Соловьева.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что если появилась отечность железы целиком или ее части, отек, «лимонная» корочка, покраснение, асимметрия молочных желез, боли в области соска, всей железы или появились выделения, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Выявление РМЖ на ранних стадиях дает шанс на полное излечение, существенно снижает риск осложнений, повышает выживаемость пациентов в отдаленном периоде.