Один и тот же продукт может как оздоровить организм, так и сильно ему навредить. Например, охлажденный картофель - полезен, а когда его жарят в масле - уже нет.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала эндокринолог Екатерина Янг. По слова врача, "крайне опасным канцерогенным продуктом" является фритюр из рафинированного подсолнечного масла. Регулярное употребление пищи, приготовленной в нем, вызывает воспаление.

"Самое ужасное, что может случиться с картофелем, - картофель фри", - подчеркнула врач, призвав обратить внимание на гарниры из охлажденного картофеля.

Стоит остудить вареную картошку, как запускается определенный процесс - крахмал в продукте становится резистентным. Когда вы едите такой гарнир, выделяется бутират - это важный строительный материал для стенок толстого кишечника.

"Резистентный крахмал не повышает уровень глюкозы в крови, потому что не усваивается", - отметила врач, добавив, что картофель после охлаждения можно есть подогретым, но до комнатной температуры.

Оптимальный вариант - салаты с холодным картофелем.

Екатерина Янг напомнила, что у картофеля в горячем виде высокий гликемический индекс. Это нужно учитывать тем, у кого есть преддиабет или диабет.