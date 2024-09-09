«Интоксикация». Почему осенью начинают выпадать волосы

Осенью у специалистов по лечению волос значительно возрастает число пациентов. Почему так происходит, рассказала врач-трихолог Ольга Кохас. Об этом сообщает радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

«Выпадение волос осенью связано с частыми летними отравлениями. Проблемы с желудочно-кишечным трактом сопровождаются интоксикаций и как побочный процесс – волосы выпадают. Внутри волосяных фолликул есть своя иммунная система для силы и роста волос. А проблемы с ЖКТ как раз подавляют эту систему», – объяснила Кохас.

Она также добавила, что процесс влияния кишечных инфекций на здоровье волос растянут во времени. В результате пациенты с жалобами обращаются к специалистам осенью. При сильной интоксикации, которая сопровождается приемом специальных препаратов, процесс выпадения запускается через 2 месяца, заключила она.