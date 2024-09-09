Первые признаки сахарного диабета люди часто списывают на усталость, предупреждают врачи. Как распознать симптомы заболевания, «Клопс» рассказали калининградские эндокринологи.

В большинстве случаев диабет второго типа возникает у людей с генетической предрасположенностью, отметили специалисты.

«Около половины пациентов приходится на трудоспособный возраст: 40-59 лет», — прокомментировала эндокринолог Светлана Землянухина.

Первые признаки заболевания

Частое мочеиспускание, Постоянное чувство жажды, Сухость во рту, Чувство голода при полноценном питании, Беспричинная потеря веса, Быстрая утомляемость, Медленное заживление ран.

При обнаружении у себя двух-трёх симптомов врачи рекомендуют сдать анализ крови на глюкозу (сахар) и обратиться к доктору.

«Даже небольшое количество [лишнего] сахара в организме очень токсично», — обратила внимание эндокринолог Лейла Асадова.

Заболевание приводит к нарушению работы клеток и тканей организма. Могут появиться проблемы с почками и сердцем, а также со зрением — вплоть до кровоизлияния в сетчатку. Сахарный диабет опасен инвалидизацией, так как нарушается циркуляция крови и страдают нервные окончания.

«Человек не чувствует травмы кожи, раны долго заживают и легко инфицируются. Часто состояние приводит к «диабетической стопе», что грозит её ампутацией», — предупредили врачи.

Терапевт рассказал, сколько времени нельзя есть пред сдачей крови.