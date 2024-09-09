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Постоянная жажда и не только: врачи назвали семь признаков сахарного диабета

Первые признаки сахарного диабета люди часто списывают на усталость, предупреждают врачи. Как распознать симптомы заболевания, «Клопс» рассказали калининградские эндокринологи.

В большинстве случаев диабет второго типа возникает у людей с генетической предрасположенностью, отметили специалисты.

«Около половины пациентов приходится на трудоспособный возраст: 40-59 лет», — прокомментировала эндокринолог Светлана Землянухина.

Первые признаки заболевания

  1. Частое мочеиспускание,
  2. Постоянное чувство жажды,
  3. Сухость во рту,
  4. Чувство голода при полноценном питании,
  5. Беспричинная потеря веса,
  6. Быстрая утомляемость,
  7. Медленное заживление ран.

При обнаружении у себя двух-трёх симптомов врачи рекомендуют сдать анализ крови на глюкозу (сахар) и обратиться к доктору.

«Даже небольшое количество [лишнего] сахара в организме очень токсично», — обратила внимание эндокринолог Лейла Асадова.

Заболевание приводит к нарушению работы клеток и тканей организма. Могут появиться проблемы с почками и сердцем, а также со зрением — вплоть до кровоизлияния в сетчатку. Сахарный диабет опасен инвалидизацией, так как нарушается циркуляция крови и страдают нервные окончания.

«Человек не чувствует травмы кожи, раны долго заживают и легко инфицируются. Часто состояние приводит к «диабетической стопе», что грозит её ампутацией», — предупредили врачи.

Терапевт рассказал, сколько времени нельзя есть пред сдачей крови.

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