Постоянная жажда и не только: врачи назвали семь признаков сахарного диабета
Первые признаки сахарного диабета люди часто списывают на усталость, предупреждают врачи. Как распознать симптомы заболевания, «Клопс» рассказали калининградские эндокринологи.
В большинстве случаев диабет второго типа возникает у людей с генетической предрасположенностью, отметили специалисты.
«Около половины пациентов приходится на трудоспособный возраст: 40-59 лет», — прокомментировала эндокринолог Светлана Землянухина.
Первые признаки заболевания
- Частое мочеиспускание,
- Постоянное чувство жажды,
- Сухость во рту,
- Чувство голода при полноценном питании,
- Беспричинная потеря веса,
- Быстрая утомляемость,
- Медленное заживление ран.
При обнаружении у себя двух-трёх симптомов врачи рекомендуют сдать анализ крови на глюкозу (сахар) и обратиться к доктору.
«Даже небольшое количество [лишнего] сахара в организме очень токсично», — обратила внимание эндокринолог Лейла Асадова.
Заболевание приводит к нарушению работы клеток и тканей организма. Могут появиться проблемы с почками и сердцем, а также со зрением — вплоть до кровоизлияния в сетчатку. Сахарный диабет опасен инвалидизацией, так как нарушается циркуляция крови и страдают нервные окончания.
«Человек не чувствует травмы кожи, раны долго заживают и легко инфицируются. Часто состояние приводит к «диабетической стопе», что грозит её ампутацией», — предупредили врачи.
Терапевт рассказал, сколько времени нельзя есть пред сдачей крови.