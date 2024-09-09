Подмосковные врачи извлекли кусок стекла из бронхов мужчины

В Королевскую больницу поступил 37-летний пациент, который жаловался на ощущение заложенности в груди и продолжительный кашель с кровью. В ходе обследования выяснилось, что в дыхательных путях мужчины находится стеклянный осколок, почти полностью перекрывающий просвет бронха.

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По данным пресс-службы Минздрава Подмосковья, острый предмет постоянно царапал слизистую. В ходе операции хирурги использовали эндоскопический инструмент «корзинка Дормиа» и быстро достали стекло. Состояние пациента улучшилось, ему стало легче дышать. Сейчас мужчина отправился на амбулаторное восстановление.

Ранее сообщалось, что в Мытищах нейрохирурги успешно прооперировали трех пациентов с «травмой ныряльщика». Двое мужчин и девушка неудачно нырнули на мелководье и могли остаться парализованными.