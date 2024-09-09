Сильная молочница у женщины оказалась признаком рака

Сильная молочница, не поддающаяся лечению и рецидивирующая раз за разом у 49-летней Пиппы Шарп оказалась признаком рака. Ее историю рассказало издание The Sun.

В августе 2022 года у Шарп началась молочница, из-за которой на половых органах образовалось болезненное твердое пятно. Даже после приема антибиотиков ситуация не улучшилась.

«У меня были все без исключения симптомы, присущие раку вульвы, — от кровянистых выделений до постоянного зуда», — отметила женщина.

Врачи отправили ее на биопсию, которая первоначально выявила рак вульвы первой стадии, однако дополнительное сканирование показало, что заболевание дало метастазы в лимфатические узлы в пах.

После операции по удалению опухоли женщина перенесла 50 сеансов лучевой терапии и пять сеансов химиотерапии, но лечение не принесло результатов. Через несколько месяцев рак вернулся, затронув уже задний проход. Врачи не дают никаких прогнозов, а пациентка продолжает бороться с рецидивом опасного заболевания.

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