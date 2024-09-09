Специалист поделился, как правильно корректировать зрение детей и взрослых

Самарский врач Андрей Синеок подробно рассказал ИА sovainfo.ru, как безопасно и эффективно сохранить здоровье глаз и выбрать соответствующие медицинские аксессуары.

По словам кандидата медицинских наук, заведующего детским микрохирургическим отделением больницы Ерошевского Андрея Синеока, среди взрослых давно ходит миф об ухудшении зрения из-за очков:

"Но если правильно подобрать их, то, например, у детей, как у растущего организма, очки наоборот создают условия для правильного развития зрения. В противном случае, нервная система ребенка не научится детально распознавать мир. Могут появиться глазные болезни, такие как амблиопия или косоглазие".

Он уточнил: сегодня очки остаются наиболее безопасным методом коррекции, хотя имеют ряд неудобств:

"Например, во время занятий спортом альтернативой могут быть линзы. Они так же эффективно решают проблемы с глазами, но имеют риски бактериального воспаления роговицы. Вплоть до тяжелых осложнений и стойкого снижения зрения".

Синеок добавил: операция - альтернатива для пациентов старше 18 лет в случае отказа от очков и линз.

Отдельно врач рассказал об особенностях лазерной коррекции и возможном возвращении "минуса" после операции: