Врач рассказал, из-за чего у детей выявляют проблемы со зрением

Как правило, они появляются из-за современных гаджетов и длительных нагрузок на глаза: рисования, чтения или рукоделия. Об этом специалист сообщил ИА sovainfo.ru.

При этом самостоятельно обнаружить проблему со зрением у ребенка трудно, уверен кандидат медицинских наук, заведующий детским микрохирургическим отделением больницы Ерошевского Андрей Синеок:

"Жалоб малыш может и не предъявлять, однако изменение поведения должно насторожить, а именно: повышенная гиперактивность, он не хочет что-то долго вблизи делать, головные боли, усталость при зрительной нагрузке. В любом случае, ежегодный профилактический осмотр поможет выявить проблемы".

Среди других "красных флагов": прищуривание, просмотр телевизора с близкого расстояния, утомление и "затуманивание".

"Наследственность в 50 % случаев повышает риск возникновения проблем со зрением. Мама и папа могут в равной мере передать их ребенку. Даже бабушки и дедушки, если у родителей не было подобных сложностей", - подчеркнул Синеок.

Ранее самарский врач подсказал, как сохранить зрение во время учебного года.