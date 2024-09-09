Перечислены три причины повышенной чувствительности зубов

Стали известны сразу три причины повышенная чувствительность зубов. Как отметила заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина, это может быть связано со строением эмали, пищевыми привычками, а также наличием эрозий.

«Повышенная чувствительность зубов может возникать по нескольким причинам, первая — со строением эмали, то есть когда у человека достаточно чувствительная пористая эмаль. Вторая — это употребление пищи, содержащей кислоты. Третья — это эрозии и клиновидные дефекты», — цитирует стоматолога РИА Новости.

Если такая проблема возникает периодически, то достаточно применять аппликационные гели и пасты, укрепляющие эмаль. Если же причиной стали клиновидные дефекты и эрозии, то необходимо обратиться к врачу.

«Если это связано с потреблением каких-то определенных продуктов, то их нужно исключить и провести ремотерапию либо в домашних условиях, либо у врача. Ремотерапия — это минерализирующаяся терапия, аппликация с кальцием, фтором для укрепления эмали», — подытожила врач.

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