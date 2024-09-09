Ежегодно в осенний период активируются различные инфекционные заболевания. В первую очередь это ОРВИ. О том, какие болезни проявляются осенью чаще всего, «ФедералПресс» рассказал главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

«Чаще всего активируются риновирусная и аденовирусная инфекции, а также респираторно синцитиальный вирус. Эти заболевания могут вызывать дыхательную недостаточность у маленьких детей», – отметил врач.

Тимаков рассказал, что коронавирусная инфекция тоже приобретает относительно сезонный характер. Летом и в начале осени можно наблюдать подъем заболеваемости COVID. В данный момент это преимущественно «омикрон» и некоторые другие штаммы.

«Соответственно осенью, когда мы выходим с вами в школу, в детские сады, все возвращаются из разных стран, привозят различные вирусы к нам, которые циркулируют там. Поэтому сейчас вирусная инфекция имеет скорость распространения, сравнимую с полетом самолета», – предупреждает инфекционист.

По информации врача, обычно в сентябре дети и взрослые начинают болеть. Появляются кашель, насморк, температура, осиплость голоса. В зависимости от того, каким вирусом заболел человек, дальнейшее течение недуга лимитируется только иммунитетом. Напомним, риска возникновения новой пандемии COVID-19 в России нет. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на Восточном экономическом форуме.