Эксперты рассказали, по каким симптомам можно обнаружить анемию

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская объяснила, от чего возникает это состояние.

Анемия – это заболевание, при котором в крови не хватает эритроцитов, красных кровяных клеток, участвующих в транспорте кислорода. Каждый четвертый житель планеты страдает анемией.

Она может развиться из-за кровопотери или на фоне нехватки железа. Последним больше страдают вегетарианцы и беременные женщины. В целом из-за особенностей физиологии и ежемесячных потерь крови женщины более склонны к анемиям, чем мужчины.

Заподозрить анемию можно по таким симптомам, как усталость, бледность, ломка ногтей, быстрая утомляемость, головные боли, снижение концентрации и работоспособности.

Обнаружив у себя эти симптомы, не стоит тянуть с визитом к врачу. Справиться с таким состоянием нельзя только с помощью изменения питания, необходим прием препаратов с железом или витаминами В9 и В12. Дозировку и форму лекарства может назначить только специалист.

А для того чтобы предотвратить развитие анемии, необходимо добавить в рацион красное мясо, фасоль, яичные желтки, морепродукты, горький шоколад, листовые салаты.