Онколог разъяснила, как не пропустить рак языка

Рак языка составляет 55 % случаев из числа опухолей головы и шеи. По словам врача-онколога Оксаны Овсий, распознать злокачественное образование на ранних стадиях можно по нескольким характерным признакам.

«Рак языка может не вызывать симптомов на начальных стадиях. Иногда его обнаруживает стоматолог во время планового осмотра», — говорит онколог.

На начальном этапе рака языка можно заметить язву, которая не заживает. Также пациенты могут испытывать боль во рту, замечать кровотечения, уплотнения или утолщения языка. Иногда опухоль может образовываться в горле, что приводит к увеличению лимфоузлов на шее. Дополнительно, пациенты жалуются на кровохарканье, потерю веса, боль в ухе и уплотнения в задней части рта, горле или шее.

По словам Оксаны Овсий, лечение рака языка может включать различные методики и их комбинации, такие как хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия и таргетная терапия. Операция может заключаться в удалении части или всего языка, а также лимфоузлов. В большинстве случаев возможно провести реконструкцию с использованием собственных тканей пациента, сообщает портал «Страсти».

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